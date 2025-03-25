Два человека пострадали при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на юго-востоке Москвы. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщает во вторник, 25 марта.
«На улице Люблинская произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на пятом этаже. Пожарно-спасательными подразделениями была проведена эвакуация жильцов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Пожар потушили на площади 20 кв. м. В результате возгорания пострадали два человека.
Накануне пожар произошел в двухэтажном здании в Нижегородском районе Москвы, два человека были спасены, сообщает 360.ru.
В этот же день произошло возгорание на крыше элитного жилого комплекса в центре Москвы, передает НСН. Позже сообщалось, что пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать. На месте происшествия работали 70 специалистов и 20 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.