АвтоВАЗ предложил Lada Largus в новой комплектации

АвтоВАЗ расширил перечень комплектаций универсала Largus и его кросс-версии. В список включили исполнение Comfort, которое станет одним из промежуточных для обычного Largus и базовым для Largus Cross, сообщает «Журнал Авто.ру» 25 марта.

В исполнении Comfort универсал Largus оснащается натяжной полкой в багажнике, электрозеркалами, регулировкой кресла водителя по высоте и трехступенчатым подогревом передних сидений, также он имеет ручки дверей в цвет кузова и молдинги.

Цена обычного Largus стартует с 1,66 млн рублей за комплектацию Classic, вариант Comfort оценен в 1,71 млн рублей. Топовое исполнение Largus Enjoy стоит на 205 тыс. рублей дороже, по сравнению с ним в новой версии нет парктроников, обогрева лобового стекла, мультимедийной системы, датчиков дождя и света, рейлингов, круиз-контроля и других опций.

С появлением версии Comfort базовая стоимость Largus Cross снизилась с 2,02 млн до 1,82 млн рублей. Удешевление объясняется отказом от части опций, а также установкой менее мощного мотора — 90-сильного 1.6 вместо 106-сильного.

19 марта сообщалось, что АвтоВАЗ расширил цветовую гамму автомобилей Lada, в нее вернулись популярные эмали и появились новые. Так, вслед за Lada Granta ярко-синюю эмаль «Капитан» получили семейства Vesta и Largus. Отгрузки автомобилей в новом цвете уже начались.