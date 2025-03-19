АвтоВАЗ расширил цветовую гамму автомобилей Lada, в нее вернулись популярные эмали и появились новые. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 19 марта.

Так, вслед за Lada Granta ярко-синюю эмаль «Капитан» получили семейства Vesta и Largus. Отгрузки автомобилей в новом цвете уже начались.

Также в начале 2025 года возобновилась окраска автомобилей Lada Niva Travel в серебристый оттенок «Платина», а классический внедорожник Niva Legend снова можно заказать в серо-голубом металлике «Борнео».

Теперь в цветовую гамму автомобилей Lada входят семь оттенков, и этот список в будущем увеличится, пообещали на АвтоВАЗе.

13 марта АвтоВАЗ объявил, что Lada Iskra, запуск производства которой запланирован на 19 апреля 2025 года, успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний. Для них было изготовлено 98 прототипов Iskra в различных модификациях.

3 марта глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в июне 2025 года АвтоВАЗ проведет мировую премьеру нового кроссовера, созданного инженерами на платформе Vesta. Начало его производства запланировано на 2026-й.