Украинские боевики, покидая Курскую область, разрушают среди прочего церкви и объекты культурного наследия, восстановление которых необходимо рассмотреть отдельно. Об этом 25 марта президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству.

В ходе заседания председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Артем Демидов поднял тему преступлений против культурных объектов со стороны киевского режима на территории региона.

«Та тема, которая вами поднята, она должна быть рассмотрена отдельно», — обратился к нему президент.

Глава государства отметил, что украинские формирования учиняют разрушения объектов промышленности, энергетики и культуры, а также целенаправленно бьют по объектам культурного наследия и по духовным центрам.

«Совсем недавно, мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей, после того как вынуждены были бежать из населенного пункта», — напомнил Путин.

Президент заключил, что восстановление этих объектов станет одним из пунктов поручения, которое будет сформулировано по итогам заседания.

День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. Он посвящен деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и другим специалистам, деятельность которых направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России.

Ранее, 21 марта, курский священник Александр Зинченко рассказал «Известиям», что из разрушенного храма женской колонии ИК-11 Малой Локни в Суджанском районе Курской области вывезли остатки церковных колоколов. По словам священнослужителя, в Малой Локне было два храма: для прихожан поселка и для женщин-заключенных. Первый был уничтожен до основания, в то время как второй сильно пострадал в августе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).