Из разрушенного храма женской колонии ИК-11 Малой Локни в Суджанском районе Курской области вывезли остатки церковных колоколов. Об этом 20 марта «Известиям» рассказал курский священник Александр Зинченко.

По словам священнослужителя, в Малой Локне было два храма: для прихожан поселка и для женщин-заключенных. Первый был уничтожен до основания, в то время как второй сильно пострадал в августе от прямой наводки из «Бредли» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Разрушения — запредельные», — прокомментировал отец Александр.

Остатки колоколов из этого и других пострадавших храмов в ближайшее время могут быть отправлены для переливки в Московскую колокольную мастерскую.

«Вывезти оставшиеся иконы, остатки колоколов важно. Чтобы они не были разграблены и осквернены», — пояснил священник.

Также священник рассказал, что были осмотрены церкви в других населенных пунктах освобожденного приграничья.

«В Погребках храм уничтожен. В Казачьей Локне частично сохранен, в том числе благодаря местному казачку и пономарю», — сообщил он.

13 марта российские военные рассказали, как освободили на территории Курской области населенный пункт Малая Локня.