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В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве бывшего мужа

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Фото: СК РФ
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Задержана женщина, подозреваемая в убийстве бывшего мужа на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице во вторник, 25 марта.

Измайловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, 25 марта фигурантка дела в ходе конфликта в квартире в Окружном проезде нанесла множественные ножевые ранения своему бывшему супругу, с которым проживала в одной квартире. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, назначается ряд судебных экспертиз. Задержанную доставят в следственный отдел для проведения следственных действий. Проводится комплекс следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Накануне Центральный районный суд Сочи с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который убил семилетнюю дочь своей сожительницы, сообщает 360.ru.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала мужчину виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. В ближайшее время суд вынесет обвинительный приговор, пишет Life.Ru.

Преступление было совершено 27 мая 2023 года. По данным следствия, 24-летний житель Сочи, проживавший со своей девушкой и ее дочерью на съемной квартире, не менее 15 раз ударил ребенка ремнем за непослушание. В ночь на 2 июня состояние девочки сильно ухудшилось, ее мать вызвала скорую помощь. Спасти ребенка не удалось, она скончалась в машине медиков.

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