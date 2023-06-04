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Жителя Сочи арестовали по делу об убийстве семилетней дочери его сожительницы

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Фото: СК РФ
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Суд в Сочи на время следствия заключил под стражу 24-летнего жителя города, которого подозревают в убийстве семилетней дочери его сожительницы. Об этом 4 июня сообщили в Следственном комитете РФ.

«По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, 27 мая подозреваемый, проживавший со своей девушкой и ее дочерью на съемной квартире, не менее 15 раз ударил ребенка ремнем за непослушание. В ночь на 2 июня у девочки сильно ухудшилось самочувствие, после чего ее мать вызвала скорую помощь. Однако спасти врачи ее уже не успели.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»).

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Ранее, 30 мая, Саратовский областной суд огласил приговор местной жительнице, отравившей свою дочь и троих несовершеннолетних внуков. Подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

По данным следствия, в декабре 2021 года 50-летняя женщина подмешала в еду для своих внуков и дочери-инвалида яд для уничтожения грызунов. В результате трое детей трех, пяти и семи лет и их 23-летняя мать скончались спустя несколько дней.

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