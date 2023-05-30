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В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине

СК: суд приговорил жительницу Саратова к 19 годам колонии за отравление дочери и троих внуков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Саратовский областной суд огласил приговор местной жительнице, отравившей свою дочь и троих несовершеннолетних внуков. Об этом сообщает во вторник, 30 мая, пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в декабре 2021 года 50-летняя женщина подмешала в еду для своих внуков и дочери-инвалида яд, предназначенный для уничтожения грызунов. В результате трое детей трех, пяти и семи лет и их 23-летняя мать скончались спустя несколько дней от легочно-сердечной и почечно-печеночной недостаточности.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, психических расстройств у осужденной нет, она признана судом вменяемой. Мотивом преступления стала личная неприязнь.

В ходе дополнительных следственных действий женщина призналась в содеянном.

Суд квалифицировал ее действия как умышленное убийство.

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Ранее, в августе 2022 года, сообщалось, что отравляющее вещество было подмешано в молочный суп с лапшой. На допросе бабушка рассказала, что приготовила это блюдо по просьбе внуков. Затем она добавила в него соль для вкуса и остудила, чтобы подсыпать отраву.

Известно, что дети проживали с бабушкой по отцу. Вместе с ними также жили дедушка и тетя. Мать трех детей часто отсутствовала, так как находилась на заработках в Москве. Семья на профилактическом учете не состояла.

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