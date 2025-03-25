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Суд отклонил исковые требования Ольги Шукшиной к сестре Марии по делу о наследстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Таганский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на произведения советского писателя Василия Шукшина. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Исковые требования Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне отклонить», — огласила решение судья.

Супруга советского писателя Василия Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина приняла решение, что не будет судиться со своими детьми. Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделала ее адвокат Юлия Вербицкая.

«Лидия Николаевна не будет судиться ни с кем из своих дочерей. Знаете эту притчу, когда мать, у которой дети отняли всё, сказали: «Мы хотим твое сердце», она раскрыла грудь, отдала сердце, сказала: «Нате». <…> Мария Васильевна [Шукшина] лишила ее, подписав договор в 2019 году, всех прав на наследие Василия Макаровича, Лидия Николаевна больше не имеет права ни на что», — объяснила Вербицкая, назвав Марию Шукшину «очень талантливой актрисой».

После смерти Василия Шукшина права на все его творения были поделены между родственниками. Так, по 2/10 получили Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. При этом Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии. Ольга Шукшина оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, заявляя, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

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Адвокат Лидии Юлия Вербицкая заявляла, что Мария воспользовалась доверием матери, в результате чего подзащитную заставили под диктовку написать соглашение, которое было передано в суд в ее отсутствие. По утверждению адвоката, подписание сделки в 2019 году прошло без ведома артистки, а о лишении прав она узнала лишь в 2023 году после начала судебных исков. Сейчас Федосеева-Шукшина лишена всех авторских прав на наследие мужа и пытается их вернуть.

Предыдущее заседание прошло в Таганском суде 4 сентября прошлого года. Тогда суд отложил рассмотрение дела из-за отсутствия контакта между сторонами.

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