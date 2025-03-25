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Бывшему главе подмосковного Серпухова предъявили обвинение в получении взяток

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Московской области бывшему главе Серпухова предъявили обвинение по факту получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом 25 марта сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону.

Установлено, что с января по декабрь 2024 года фигурант получил взятки от двух предпринимателей — 500 тыс. рублей и 9 млн 389 тыс. рублей — за покровительство их организаций, заключивших муниципальные контракты на вывоз снега и ремонт уличного освещения.

Согласно данным ведомства, по уголовному делу были проведены допросы, обыски, очные ставки. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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20 марта сотрудники ФСБ задержали руководителя федерального казенного учреждения (ФКУ) «Следственный изолятор № 1» УФСИН России по Смоленской области за получение взятки. Установлено, что 46-летний начальник внутренней службы обещал решить вопрос о смягчении условий содержания под стражей одному из обвиняемых за денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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