В Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки
Сотрудники ФСБ задержали руководителя федерального казенного учреждения (ФКУ) «Следственный изолятор № 1» УФСИН России по Смоленской области. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.
Установлено, что 46-летний начальник внутренней службы обещал решить вопрос о смягчении условий содержания под стражей одному из обвиняемых за денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей.
«Денежные средства должны были передать родственники указанного лица, действующие в рамках оперативно-разыскных мероприятий, через ранее неоднократно судимого знакомого 46-летнего мужчины», — уточнили в ведомстве.
В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
В Рязанской области 27 февраля возбудили уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом. Уточнялось, что задержали бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина. Установлено, что чиновник предоставил бизнесмену данные об условиях предстоящих закупок и оказывал иное содействие за денежное вознаграждение. Сумма взятки превысила 17 млн рублей.