В Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом, задержан бывший заместитель председателя правительства региона Артем Никитин. Об этом 27 февраля сообщил губернатор области Павел Малков.

Он отметил, что знает о задержании Никитина. По словам Малкова, правительство Рязанской области окажет следствию всё возможное содействие. Губернатор также выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

«<...> возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями», — говорится в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Установлено, что чиновник предоставил бизнесмену данные об условиях предстоящих закупок и оказывал иное содействие за денежное вознаграждение. Так, предприниматель мог выигрывать в аукционах. В общей сложности сумма взятки превысила 17 млн рублей.

В Ростовской области 17 февраля задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Общий ущерб по делу оценивается в 156 млн рублей.