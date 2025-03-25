Путин назвал темп в развитии отечественного кинематографа хорошим

Президент РФ Владимир Путин считает темп, набранный Россией в развитии отечественного кинематографа, хорошим. Об этом он заявил 25 марта на Совете по культуре и искусству.

«Вместе с тем хочу отметить, что кинематограф мы продолжали в прошлом году поддерживать, оказывать ему всестороннюю помощь», — сообщил Путин.

По словам главы государства, в 2024 году завершили производство 298 фильмов. В прокат вышло 214 российских работ, из них 54 — при поддержке Министерства культуры РФ. Кассовые сборы составили 36 млрд рублей.

Он также отметил увеличение статистики просмотра отечественного кино, которая возросла на 10%. Количество людей, которые смотрят российские фильмы, выросло до 100 млн.

«Движение у нас вперед есть. Оно заметное», — отметил глава государства.

Владимир Путин также предложил ввести в школьную программу кинематограф. По его словам, пристальное внимание следует уделить обязательным просмотрам отечественных фильмов.

Ранее, 18 марта, рассказали о старте в России Федерального конкурса креативных продюсеров. Цель мероприятия заключается в формировании нового представления о роли продюсера, создании и продвижении креативных продуктов, профессионального сообщества, выявлении талантов в этой сфере.