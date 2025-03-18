В России стартовал Федеральный конкурс креативных продюсеров

В Москве объявили о запуске Федерального конкурса креативных продюсеров, организованного АНО «Креативная экономика». Его цель – сформировать новое представление о роли продюсера в создании и продвижении креативных продуктов, выявить таланты в этой сфере, а также создать профессиональное сообщество, способствующее развитию креативной экономики страны.

Креативная экономика России является одной из динамично растущих секторов. Одной из центральных фигур в этом сегменте является продюсер. Понимание его роли у широкой аудитории размыто, однако благодаря подобным инициативам, представители индустрии помогают ее раскрыть.

«Чаще всего под словом «продюсирование» подразумевалось продвижение медиапродуктов, кино или музыки, — открыла пресс-конференцию президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш. — Однако сегодня мы видим, что продюсирование необходимо во всех областях: урбанистике, архитектуре, книжной отрасли, гастрономии, IT. К примеру, литературный редактор сегодня — это продюсер книги, который должен смотреть на продукт в формате 360 градусов. И мы хотим, чтобы люди, которые так же понимают слово «продюсирование», у которых есть управленческие навыки и навыки нестандартного мышления, проявились через наш конкурс и в будущем смогли создавать для регионов новый экономический эффект от креативных продуктов, делая их конкурентоспособными».

Конкурс проходит в несколько этапов:

— прием проектов участников конкурса: с 17 марта 2025 по 5 июня 2025 года;

— первый этап отбора проектов: с 6 июня по 18 июня 2025 года;

— формирование списка финалистов конкурса: 19 июня 2025 года;

— второй этап отбора (голосование жюри): с 20 июня по 26 июня 2025 года;

— формирование списка лауреатов конкурса: 27 июня 2025 года;

— церемония награждения лауреатов конкурса: 4 июля 2025 года в рамках «Российской креативной недели».

Представить на суд жюри можно абсолютно любой проект, даже на самых первых стадиях его развития. Главным условием является коммерческий потенциал продукта, нацеленного на развитие индустрии в целом либо его масштабирование.

Подать заявку можно уже сейчас на официальном сайте конкурса.

Для организаторов Федерального конкурса креативных продюсеров одной из ключевых задач также является создание профессионального сообщества, которое позволит его участникам расти, развиваться и непрерывно обучаться.

Участники и победители конкурса получат уникальную возможность развивать свои проекты в рамках акселерационных программ, найдут менторскую поддержку от лидеров индустрии, смогут встретить инвесторов для своих креативных продуктов, а также начать реализацию совместных проектов в экосистеме партнеров.