В Госдуме прокомментировали идею ввести в России единую соцкарту для пенсионеров

Инициатива введения в России единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать во всех регионах страны, может быть избыточной. Такое мнение член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала во вторник, 25 марта.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением ввести в России единую социальную карту для всех пенсионеров, передает НСН.

Он сообщил, что депутаты Госдумы от его фракции будут готовить законодательную инициативу, предусматривающую внедрение социальной карты единого образца, которая будет действовать на территории всей страны, а не отдельных регионов, сообщает 360.ru.

«Важно понимать, что это определенное программное обеспечение, вложение существенных средств в его поддержание и в его совершенствование. Для Москвы как региона достаточно обеспеченного есть такая возможность, и это удобно. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве», — сказала Бессараб в беседе с Lenta.Ru.

По словам депутата, карты с платежной системой «Мир» фактически обеспечивают социальное казначейство и его работу во всех регионах.

«А что касается социальных гарантий других видов, тут регион вправе самостоятельно решать, насколько затраты и удобства могут быть сбалансированы», — сказала она.

4 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что после достижения 80 лет фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается.