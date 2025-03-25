Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор

В Госдуме прокомментировали идею ввести в России единую соцкарту для пенсионеров

Депутат ГД Бессараб усомнилась в необходимости единой соцкарты для пенсионеров
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Инициатива введения в России единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать во всех регионах страны, может быть избыточной. Такое мнение член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала во вторник, 25 марта.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением ввести в России единую социальную карту для всех пенсионеров, передает НСН.

Он сообщил, что депутаты Госдумы от его фракции будут готовить законодательную инициативу, предусматривающую внедрение социальной карты единого образца, которая будет действовать на территории всей страны, а не отдельных регионов, сообщает 360.ru.

«Важно понимать, что это определенное программное обеспечение, вложение существенных средств в его поддержание и в его совершенствование. Для Москвы как региона достаточно обеспеченного есть такая возможность, и это удобно. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве», — сказала Бессараб в беседе с Lenta.Ru.

По словам депутата, карты с платежной системой «Мир» фактически обеспечивают социальное казначейство и его работу во всех регионах.

«А что касается социальных гарантий других видов, тут регион вправе самостоятельно решать, насколько затраты и удобства могут быть сбалансированы», — сказала она.

На долгую память: в столице запустили проект улучшения когнитивных навыков для горожан серебряного возраста
Пройти первые в стране программы по нейротренировкам и нейрокоррекции можно будет в центрах московского долголетия

4 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что после достижения 80 лет фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025