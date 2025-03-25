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В Госдуме предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров

Глава СРЗП Миронов призвал ввести единую соцкарту для пенсионеров по всей России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Для всех пенсионеров России необходимо ввести единую социальную карту. Об этом 25 марта заявил «РИА Новости» депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

«Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны. <...> У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой... практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — сказал он.

Депутат напомнил, что предложение о введении единой социальной карты граждан РФ, дающей право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование иными льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров страны, вне зависимости от места их постоянного проживания, прописано в программе партии СРЗП.

Политик также сообщил, что депутаты Госдумы от его фракции будут готовить законодательную инициативу, предусматривающую внедрение единой социальной карты для российских пенсионеров.

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4 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что после достижения 80 лет фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается.

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