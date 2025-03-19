На долгую память: в столице запустили проект улучшения когнитивных навыков для горожан серебряного возраста

Для жителей Москвы в возрасте от 55 лет запустили бесплатную программу по коррекции и сохранению когнитивных функций. Целью занятий станет улучшение памяти, внимания, мышления, повышение стрессоустойчивости, решение проблем со сном. Это совместный проект столичного правительства и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, в котором разработки для сотрудников стратегически важных отраслей экономики адаптировали для москвичей старшего возраста. Столица стала первым городом России, где власти региона запустили подобный проект, но, как отмечают в ФМБА, этот опыт может быть востребован и в других субъектах Федерации. Как будут проходить занятия и почему они необходимы людям старшего поколения — в материале «Известий».

Как появился новый проект для пенсионеров

Программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья людей старшего возраста запустили в столице в центрах московского долголетия. Это сеть современных клубных пространств с библиотеками, кулинарными студиями, медиагостиными, спортивными и актовыми залами, творческими мастерскими и бильярдными для москвичей в возрасте от 55 лет.

Новая программа, в которую войдут специализированные курсы «Нейротренировки когнитивных навыков» и «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния», — совместный проект правительства Москвы и Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России.

Фото: Комплекс социального развития Москвы

Как отметили в ФМБА, в столичных центрах будет масштабирована эталонная модель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Федерального центра мозга. Это разработки для тренировки сотрудников стратегически важных отраслей экономики, которые специально адаптировали для москвичей старшего возраста.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, открывая программу, отметила, что предлагаемый курс несложный, понятный, он рассчитан на десять занятий продолжительностью от полутора до двух месяцев.

— Люди хотят жить не просто долго, но и вести активную, насыщенную жизнь. И для этого необходимо с возрастом заниматься не только своим физическим здоровьем, но и ментальным, развивать когнитивные функции, — сказала вице-мэр. — Со временем угасают и память, и внимание, и мышление, важно постоянно тренировать свой мозг.

Фото: Комплекс социального развития Москвы

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что благодаря технологиям поддержки и коррекции когнитивного и психоэмоционального здоровья повышается качество жизни людей старших возрастных групп, увеличивается продолжительность активной жизни. Молодость мозга во многом определяет молодость всего организма человека.

— Мы рассчитываем, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны, — сказала она. — Совместно с Москвой мы готовы распространять эти технологии по всем федеральным округам.

На чем будут строиться занятия

Курс «Нейротренировки когнитивных навыков» стартовал в 140 центрах московского долголетия в середине марта. Тренировки будут включать в себя занятия, направленные на развитие трех основных когнитивных функций: памяти — процессов запоминания информации, внимания — способности концентрироваться и сосредотачиваться на задачах, мышления — умения анализировать и принимать решения.

«Когнитивные навыки являются ключевыми для жизни человека в обществе, они помогают считывать, обрабатывать и усваивать информацию, — отметили в пресс-службе мэрии. — С возрастом когнитивные навыки мозга ослабевают. Однако благодаря инновационным разработкам в области биомедицины Федерального центра мозга у москвичей старшего возраста появляется возможность сохранять когнитивные навыки дольше».

Фото: Комплекс социального развития Москвы

Курс включает в себя первичное когнитивное тестирование и десять занятий за компьютером продолжительностью 20 минут каждое. Они формируются индивидуально — по результатам тестирования. Посещать тренировки рекомендуется 2–3 раза в неделю, чтобы равномерно распределить нагрузку.

Свой прогресс участники занятий смогут наблюдать в динамике, а завершив серию занятий, они получат заключение с финальными результатами — как улучшились их показатели памяти, внимания и мышления. Для достижения долгосрочного результата специалисты рекомендуют не прерывать курс и пройти все десять занятий.

Фото: Комплекс социального развития Москвы

Второй курс программы по сохранению когнитивных навыков, «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния», направлен на стабилизацию психоэмоционального состояния, улучшение сна, повышение стрессоустойчивости. Он начнется в апреле 2025 года в 100 центрах московского долголетия. Инновационная технология поможет нормализовать эмоциональный фон, сон, снизить тревожность, развить навыки саморегуляции эмоций и повысить стрессоустойчивость, что особенно важно в повседневной жизни, и в том числе может оказывать влияние на состояние когнитивных функций. Этот курс будет включать в себя десять занятий продолжительностью 30 минут с использованием нейрогарнитуры — мобильного беспроводного биоусилителя для регистрации электроэнцефалограммы по методике биологической обратной связи.

Фото: Комплекс социального развития Москвы

«В начале занятия участник надевает нейрогарнитуру, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга, и проходит нейродиагностику своего текущего состояния. Полученные данные передаются на компьютер, где анализируются и визуализируются в реальном времени», — отмечается в описании курса.

Каждому участнику будут назначаться персональные упражнения на концентрацию или расслабление — это даст возможность снять симптомы эмоциональных нарушений. Кроме того, участники курса научатся самостоятельно регулировать свою мозговую активность.

Почему занятия необходимы пожилым людям

Когнитивные нарушения, которые появляются в старшем возрасте, как правило, идут параллельно с развитием и эмоциональных нарушений, пояснила главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

— Люди, которые замечают, что их память ухудшается, их когнитивные функции снижаются, начинают очень переживать и расстраиваться, развивается депрессия, тревога, — рассказала она. — Когнитивные функции контролируют не только нашу память, но и многие процессы в нашем организме, в частности движение: походку, скорость ходьбы, равновесие, ловкость.

Фото: Комплекс социального развития Москвы

Поэтому тренировки когнитивных навыков будут содействовать профилактике когнитивных расстройств и улучшению психоэмоционального статуса людей старшего возраста, отметила эксперт.

А главный психиатр Москвы, главврач Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева Георгий Костюк отметил, что с возрастом у людей неизбежно угасают физические и интеллектуальные способности.

— Инфекционные заболевания, травмы, употребление табака, алкоголя, нарушение работы системы кровообращения, осложняемой инсультами, ишемией, — все эти факторы негативно сказываются на памяти, внимании, умственной работоспособности, — отметил врач. — И один из способов предупреждения заболеваний — это тренировка.

Фото: Комплекс социального развития Москвы

По его словам, интеллектуальная система наиболее устойчива среди всех систем организма — проблемы с когнитивной работоспособностью, как правило, начинаются после 65 лет. Поэтому, добавил эксперт, о ее сохранении и профилактике возможных ухудшений стоит позаботиться заранее.