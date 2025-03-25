Госдума поддержала законопроект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Уточняется, что в феврале документ в ГД внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Согласно законопроекту, размер штрафа за несообщение в военкомат о переезде увеличивается с 1–5 тыс. до 10–20 тыс. рублей. Он будет применяться в случаях, когда гражданин, состоящий на воинском учете, меняет место жительства без регистрации на срок более трех месяцев и не уведомляет об этом призывной пункт в установленном порядке, добавила «Газета.Ru».
Также подчеркивается, что принятие данного законопроекта значительно усилит ответственность граждан за выполнение обязанностей по воинскому учету.
Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении наказания за неоповещение военкоматов о факте переезда 3 февраля. Автором поправок выступил Картаполов.
Кроме того, в августе прошлого года сообщалось, что посещение военкомата по повестке — уважительная причина отсутствия на работе.