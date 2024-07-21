Трудно быть: почему люди пропадают на работе

Шуточное выражение «Быстрей бы утро и снова на работу» теряет комическую окраску, если речь заходит о трудоголизме. Излишнее погружение в рабочий процесс становится ловушкой для современных людей. Причем руководители и сами не рады этой особенности подчиненных. Кому свойственно гореть на работе, от каких проблем люди прячутся в офисах и представители каких профессий считаются самыми отъявленными трудоголиками — в материале «Известий».

На износ

Слово «трудоголик» созвучно «алкоголику», но на этом их схожесть и заканчивается. В отличие от тяги к спиртному, избыточная любовь к труду не считается аддикцией. Международная классификация болезней (МКБ) не выделяет трудоголизм как отдельную форму зависимости, подчеркивает клинический психолог, руководитель реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Татьяна Метелёва. Однако это не значит, что работа на износ, без оглядки на себя и свои потребности — норма.

— Можно охарактеризовать трудоголизм как психологическое неблагополучие, когда человек как за щитом прячется за работой от своих психологических проблем , — разъясняет эксперт. — Он бежит от внутренних или межличностных трудностей, когда ему сложно взаимодействовать с другими людьми, не выстраиваются личные отношения, невозможно оставаться наедине с самим собой.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Felix Vogel

Патологическая привязанность к работе представляет собой серьезную проблему, а хроническая переработка серьезно влияет на здоровье , считает психолог Скандинавского центра здоровья Елена Шидловская.

— Для трудоголиков характерно игнорирование личных и социальных обязательств и использование работы как способа отдаления от других проблем , — комментирует Шидловская. — Работа становится центральной частью жизни, вытесняя все остальные важные события.

По словам Татьяны Метелёвой, трудоголики часто сетуют на то, что, оказавшись без работы, они чувствуют очень сильную внутреннюю тревогу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Появляется ощущение, что сейчас что-то пойдет не так. Постоянная суета, активная деятельность создают для них некую зону комфорта, которой нет, когда они отдыхают.

— Таким образом, трудоголизм — это способ компенсации внутренней тревоги и напряжения. Эта проблема относится к классу психологических, и ее нужно обязательно решать с помощью специалистов , если человек замечает негативные последствия от чрезмерного увлечения работой и неумения отдыхать, — предостерегает эксперт.

Часто трудоголизмом страдают одинокие мужчины и женщины, либо люди, которых не устраивают их личные отношения, подчеркивает Метелёва.

Депрессия и труд

В итоге трудоголики неизбежно сталкиваются с физическими и ментальными проблемами, которые негативно отражаются на качестве жизни. Люди пропускают регулярные приемы пищи, им не хватает времени на физическую активность и полноценный отдых, что и приводит к ухудшению общего состояния здоровья.

— Для трудоголиков характерны бессонница, хроническая усталость, неправильное питание (переедание или недоедание), мышечные зажимы и головные боли , — продолжает эксперт. — Их сопровождают раздражительность, агрессия, чувство одиночества и сложности во взаимоотношениях с близкими.

Фото: Global Look Press/IMAGO

Постоянное нервное напряжение ведет к снижению эмоциональной устойчивости и повышает риск развития депрессии и тревожных расстройств.

— Хронический стресс истощает организм, снижая его способность к восстановлению. Сексуальная активность также страдает, так как для поддержания нормальных интимных отношений необходимы физические и эмоциональные силы, которых трудоголикам часто не хватает , — предостерегает Елена Шидловская.

Алкоголики и наркоманы

Печальное явление: непосильный груз лишних трудовых обязанностей порой взваливают на себя родственники алкоголиков и наркоманов. Работа становится для них отдушиной и возможностью подольше не появляться дома. Окунуться с головой в работу может и зависимый человек, если он прекращает употреблять психоактивные вещества, поясняет Метелёва. В этом случае ему требуется заменить свое губительное «увлечение» чем-то другим.

— Для зависимых характерно делать всё чрезмерно, у них нет золотой середины, стоп-крана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Отличительные черты таких людей — невозможность остановиться, отсутствие контроля, эмоциональная неуправляемость. Поэтому часто в случае отказа от зависимости они стараются компенсировать ее какими-то другими увлечениями, например работой и спортом, — рассказывает эксперт.

В этих случаях зависимые тоже выкладываются по полной. Если спорт, то это на марафонские дистанции или соревнования Iron Man. Высокие нагрузки дают зависимым возможность ощутить яркие эмоции, которых им не хватает. Столь же самозабвенно они погружаются в работу, но назвать повышенную работоспособность аддикцией нельзя и в этом случае.

Когда идти к психологу

Считается, что активная работа — один из «рецептов» профилактики раннего старения и риска развития деменции. Однако это не имеет ничего общего с чрезмерной нагрузкой без сна и отдыха.

— Для мозга очень важно, чтобы он периодически отдыхал, — рассказывает Метелёва. — Люди, работая круглые сутки, очень перегружают свой мозг. И это, конечно, негативно влияет на нейроны и на нейронные связи.

Восстанавливать работу главного органа, если переутомление все-таки наступило, эксперт советует с помощью качественного отдыха. Чтобы избежать тяжелых перегрузок, у человека должен быть как минимум один, а лучше два выходных в неделю. В эти дни клинический психолог рекомендует по возможности отключить телефон и другие источники связи, чтобы устроить информационный детокс. Желательно погрузиться в медитацию, побывать на природе и как следует выспаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но не надо отсыпаться один раз в неделю за все предыдущие дни и впрок. Сон всегда должен быть полноценным, чтобы клетки мозга успевали регенерироваться , — предостерегает эксперт.

По словам Татьяны Метелёвой, поскольку в разделе «Психиатрия» нет такого заболевания, как трудоголизм, эта проблема не лечится медикаментозно. Человек должен работать над собой, желательно вместе с психологом, чтобы разобрать свои проблемы, из-за чего же человек прячется за работой.

Последствия трудоголизма могут проявляться по-разному у мужчин и женщин. Представители сильного пола часто испытывают физическую усталость и снижение концентрации на семейных обязанностях.

— У женщин зависимость от работы может приводить к гормональным сбоям и эмоциональному истощению, особенно если они совмещают работу с уходом за семьей , — говорит Елена Шидловская. — В любом случае истощение нервной системы происходит независимо от пола, что требует внимания и вмешательства для восстановления баланса.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Чтобы избежать неприятных последствий, психолог рекомендует трудоголикам научиться разделять время между работой и отдыхом, установив четкие границы.

— Например, рабочее время должно заканчиваться в установленный час, после которого следует переключаться на личные дела и отдых.Также помогает планирование отдыха и сна, регулярные физические упражнения и здоровое питание. Многим помогают расслабиться йога и медитации, — рассказывает эксперт.

Елена Шидловская подчеркивает важность переключения внимания с работы на другие виды деятельности. Например, важно выходить на обеденный перерыв из офиса, регулярно совершать короткие прогулки на свежем воздухе. И находить время для занятий, которые приносят радость и расслабление. А если самостоятельные усилия не приводят к улучшению состояния, следует обратиться за помощью к специалистам — психологам или психотерапевтам.

Любит ли начальство трудоголиков

По данным одного из последних исследований «Зарплаты.ру», трудоголиками чаще всего становятся предприниматели (37%), топ-менеджеры (36%), бухгалтеры (27%), врачи (25%), учителя (23%), юристы (22%), инженеры (16%), «синие воротнички» (рабочие, работники массового найма) — 14%, страховые агенты (10%), консультанты (8%), а замыкает рейтинг домашний персонал и секретари (по 6%).

Половина руководителей российских компаний считают трудоголизм личной проблемой сотрудника. Поэтому, по их мнению, и решать ее работник должен сам.

— Но при этом некоторые начальники всё же не хотели бы, чтобы их подчиненные постоянно перенапрягались.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для решения проблемы они принимают меры по снижению рабочей нагрузки с помощью гибкого графика работы, путевок от компании, абонементов на фитнес или в спортзал, а также сессий у психолога за счет организации, комментирует менеджер по связям с общественностью «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина.

Как показывает исследование, 50% работодателей стараются создать все условия для пресечения нездоровой рабочей обстановки. Например, руководители запрещают подчиненным отказываться от отпусков, запрещают выходить на работу в выходные дни и выносят запрет на присутствие в офисе и в рабочих чатах после рабочего времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— В условиях серьезного кадрового дефицита работодателям приходится активно конкурировать за специалистов разных профессий с помощью увеличения зарплатных предложений, а также других бонусов от компаний. Поэтому выиграют лишь те руководители, которые будут гибкими и более внимательными к настроениям сотрудников , — продолжает Татьяна Старостина.