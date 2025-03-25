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В Госдуме рассказали о мерах в рамках закона о противодействии кибермошенничеству

Депутат Харченко: принятые изменения помогут бороться с цифровыми преступниками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Депутаты Государственной думы (ГД), единогласно приняв во втором и третьем чтениях закон для защиты людей от кибермошенничества, ввели комплекс мер, которые пресекают действия мошенников. Как заявила 25 марта «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, принятые изменения являются первым шагом на пути системного противодействия кибермошенничеству и цифровым преступникам.

Парламентарий отметила, что очень часто жертвами мошенников становятся взрослые и образованные люди, даже те, которые сами работают в сфере финансов.

«Например, моя подруга, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического факультета одного из российских вузов, подверглась кибератаке подобного рода и, к сожалению, пострадала от действий мошенников», — рассказала Харченко.

Депутат объяснила, что благодаря принятому закону теперь при снятии наличных через банкомат кредитная организация будет обязана проверить, не выдаются ли средства без добровольного согласия вкладчика. Если это окажется действительно так, банк ограничит выдачу денег в сумме не более 50 тыс. рублей на 48 часов и уведомит клиента о причине.

Кроме того, закон разрешит уполномочить близкого человека возможностью подтверждения перевода денежных средств. Также будет введена обязательная маркировка входящих телефонных звонков. Таким образом, оператор сотовой связи должен будет отобразить название организации, из которой поступает звонок.

До граждан также будет запрещено доносить информацию, используя мессенджеры для сотрудников госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов и сервисов по поиску работы и размещения объявлений. При этом теперь они сами смогут установить через «Госуслуги» самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.

«Уверена, конструктивный диалог между ГД и правительством РФ, в частности, Министерством цифрового развития даст быстрые результаты и позволит защитить наших граждан», — заключила Харченко.

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Депутаты ГД на заседании ранее в этот день единогласно приняли закон о противодействии телефонному мошенничеству. За принятие законопроекта проголосовал 401 человек. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон потерпел изменения и будет более эффективно решать задачи защиты наших граждан от мошенничества с использованием современных информационных технологий. Он отметил, что мошенники не стоят на месте, поэтому им нужно так же активно противодействовать.

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