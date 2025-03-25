Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

Депутаты Государственной думы (ГД) на заседании 25 марта единогласно приняли закон о противодействии телефонному мошенничеству.

За принятие законопроекта проголосовал 401 человек. Отдавших голоса против и воздержавшихся не было.

«Он (закон. — Ред.) потерпел изменения, он стал лучше, он более эффективно решает задачи защиты наших граждан от мошенничества с использованием современных информационных технологий», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что на текущем заседании приняли 21 поправку, которые были рассмотрены в ходе обсуждения ко второму чтению. По его словам, предлагается усилить ответственность, возложив ее на дропперов, а также на банки.

Володин призвал изучить и другие предложения, которые были озвучены в рамках данного закона, чтобы изменить законодательство.

«Мошенники совершенствуются, не стоят на месте, поэтому мы должны так же активно им противодействовать», — заключил председатель ГД.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко 25 февраля рассказал о поправках к законам по борьбе с кибермошенничеством. Он уточнил, что одним из нововведений является обязательный автоопределитель входящих звонков. Григоренко отметил, что также планируется ввести обязательный интервал между СМС-сообщениями при смене пароля на «Госуслугах».