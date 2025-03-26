Солнечное затмение в марте 2025 года: дата и время наступления, будет ли видно в России

В конце марта россиян ожидает волнующее астрономическое событие — частичное солнечное затмение. Спутник Земли закроет собой часть солнечного диска, из-за чего светило будет выглядеть как пылающий полумесяц. О том, в каких городах России лучше всего наблюдать затмение и как оно влияет на метеозависимых, читайте в материале «Известий».

Дата и время наступления солнечного затмения в марте 2025 года

Частичное солнечное затмение начнется 29 марта в 11:51 мск и продлится почти четыре часа — до 15:44 мск. Его максимальная фаза в 0,936 (полным затмение считается при величине в 1,00) будет видна в акватории Гудзонова залива во время восхода.

Затмение величиной более 0,8 также смогут наблюдать жители Гренландии, северо-восточной части США и Канады. Полюбоваться им можно будет ранним утром.

Солнечное затмение будет хорошо видно почти на всей территории Европы, однако его средняя величина будет колебаться от 0,25 до 0,5. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Исландии, где максимальная фаза затмения достигнет 0,73.

Солнечное затмение 29 марта: будет ли видно в России

В отличие от полного лунного затмения 14 марта, прошедшего практически незаметно для нашей страны, солнечное затмение 29 марта не обойдет Россию стороной. Насладиться астрономическим событием смогут жители сразу нескольких крупных городов, включая две столицы.

Максимальная фаза затмения будет видна в северо-западных регионах РФ. Наибольшей величины в 0,43 оно достигнет около 14:44 мск на Кольском полуострове и на северо-западе Мурманской области. Хороший обзор получат и жители некоторых регионов Западной Сибири.

Полюбоваться неполным солнечным диском можно будет в Мурманске, Архангельске, Якутске, Сыктывкаре, Норильске, Улан-Удэ и Горно-Алтайске.

В меньшем масштабе затмение проявит себя в европейской части России. В Москве максимальная величина затмения достигнет 0,07 в 14:49. При этом Луна скроет около 2% площади солнечного диска. Чуть более благоприятные условия для наблюдения сложатся в Санкт-Петербурге. Во время пика (14:34) затмение достигнет показателей в 0,23, а за Луной окажется примерно 13% поверхности светила.

Затмение также будет видно на территории Великого Новгорода, Иваново, Кирова, Пскова, Смоленска, Твери, Ярославля и других городов европейской части страны.

Что можно и нельзя делать в день солнечного затмения: суеверия

В древности солнечные и лунные затмения воспринимались людьми как опасные знамения. Считалось, что за ними следуют катастрофы, войны и эпидемии, а в моменты, когда Солнце или Луна оказываются в тени, наступает время черной магии.

С точки зрения современной науки затмения — величественные, но вовсе не мистические явления, которые происходят регулярно и никак не влияют на повседневную жизнь людей. Тем не менее поклонники астрологии придают им особое значение, связывая с различными суевериями и запретами.

Как утверждают астрологи, во время солнечного затмения ослабевает рациональность человека, усиливается эмоциональность, импульсивность и вспыльчивость. Есть риск столкнуться с повышенной раздражительностью, резкими скачками настроения, апатией или возбудимостью. В связи с этим не рекомендуется приступать к важным делам и масштабным проектам, особенно если они связаны с финансами. Согласно поверьям, всё, что было начато в период затмения, несет в себе энергию хаоса и может развиваться непредсказуемым образом.

Астрологи также предостерегают от конфликтов и ссор во время солнечного затмения. Из-за повышенной эмоциональности высока вероятность сильно ранить чувства близких или разрушить отношения с дорогим человеком.

Несмотря на «магическую» репутацию затмения, астрологи подчеркивают опасность проведения различных ритуалов и тем более призывов «высших сил». Считается, что, когда Луна закрывает собой свет Солнца, грань между мирами истончается, поэтому любое «колдовство» может привести к непредсказуемым последствиям.

В дни затмений также не следует переедать и злоупотреблять алкоголем. Многие верят, что в это время организм наиболее уязвим к отравлениям и воздействию токсичных веществ.

Чтобы пережить затмение «без потерь», астрологи советуют уделить внимание отдыху в спокойной обстановке и умеренным физическим нагрузкам, например йоге и растяжке. Не стоит перенапрягаться или заниматься несколькими делами одновременно, так как на них может не хватить внимания и внутреннего ресурса.

Полезно будет привести в порядок мысли и чувства, так как, согласно астрологическим прогнозам, после солнечного затмения 29 марта наступает период духовного обновления и перемен. Чтобы сосредоточиться на своем внутреннем мире, можно прибегнуть к медитациям, дыхательным практикам и психологическим практикам, таким как ведение дневника или составление письма самому себе.

Влияние солнечного затмения на метеочувствительных

Многие метеочувствительные люди также опасаются солнечного затмения, полагая, что оно отразится на их состоянии. Однако ученые и врачи отмечают, что на здоровье человека попадание Земли в лунную тень не влияет. Во время затмений не происходит резкого изменения погоды или магнитного поля Земли, из-за которых возникает недомогание у метеочувствительных. Кроме того, это астрономическое событие длится всего несколько часов, а для существенных изменений в организме требуется больше времени.

Тем не менее солнечное затмение может оказывать психологическое воздействие. Из-за резкого понижения освещенности впечатлительные люди часто испытывают тревогу, что, в свою очередь, сказывается на их самочувствии. А вера в «опасность» этого явления только усиливает стресс и неприятные симптомы. Поэтому в периоды затмений психологи и врачи советуют трезво оценивать свое состояние и не поддаваться паническим мыслям.

Ранее «Известия» рассказали об особенностях мартовского коридора затмений.