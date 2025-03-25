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Уроженец Перми получил 13 лет колонии за денежный перевод для военных Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Уроженцу Перми предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима после приговора суда, вынесенного по статье о госизмене в связи с тем, что фигурант переводил деньги в качестве помощи военнослужащим Украины. Об этом 25 марта сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным ведомства, мужчина выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Чтобы помочь вооруженным силам другой страны, фигурант сделал безналичный денежный перевод на расчетный счет Национального банка Украины.

«В отношении задержанного расследовано дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена») <...> Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на один год», — рассказали в ведомстве.

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В Хабаровском крае подполковнику запаса 20 марта назначили 13 лет колонии строгого режима за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина переводил средства за границу летом-осенью 2022 года. Деньги получала его близкая родственница, проживающая на Украине, а после передавала их в один из фондов страны. Фигурант признан виновным по статье о госизмене.

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