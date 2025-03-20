В Хабаровском крае бывший подполковник осужден на 13 лет за финансирование ВСУ

В Хабаровском крае подполковнику запаса назначили 13 лет колонии строгого режима за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 20 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Подсудимый вину признал, пояснив в суде, что перечисляя деньги украинскому фонду указанным способом, понимал, что действовал против безопасности России, а его деньги будут наряду с другими потрачены на приобретение вооружения, боеприпасов и прочего в интересах ВСУ для использования против ВС России», — говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.



Кроме того, вина подполковника в отставке была установлена в ходе судебного следствия. В том числе благодаря показаниям свидетелей, которым злоумышленник сам рассказал о своей деятельности, документам о переводах денег на Украину, а также осмотру переписки подсудимого в мобильном телефоне.

Житель Хабаровского края переводил средства за границу летом-осенью 2022 года. Деньги получала его близкая родственница, проживающая на Украине, а после передавала их в украинский фонд.



Бывший подполковник признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, он будет лишен воинского звания на основании ст. 48 УК РФ («Лишение почетного звания при осуждении за совершение тяжкого преступления»).

Ранее, 18 марта, сообщалось, что жителя Орловской области, обвиняемого в государственной измене, приговорили к 15 годам лишения свободы за финансирование ВСУ. По данным ФСБ, обвиняемый переводил деньги в поддержку украинских террористических группировок. На эти средства приобретались дроны, оружие, боеприпасы и тактическое снаряжение.