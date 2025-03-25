Сенатор назвал причину отсутствия совместного заявления после переговоров РФ и США

По итогам переговоров России и США в Эр-Рияде совместное заявление не было принято из-за позиции Украины. Об этом 25 марта заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности Владимир Чижов.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов не стал разглашать детали переговоров и предложил дождаться момента, когда они станут предметом гласности. Заместитель председателя также назвал встречу в Эр-Рияде звеном в цепи российско-американских контактов, начало которым положил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Саудовской Аравии. Песков добавил, что речи о трехсторонних встречах с участием Москвы, Вашингтона и Киева пока не идет.