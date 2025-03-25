Эксперт назвал причины роста цен на кофе

Ожидаемое охлаждение мирового спроса может сыграть свою роль в стабилизации цен. Если спрос начнет снижаться, это может привести к уменьшению цен на бирже, что, в свою очередь, отразится на всей цепочке поставок. Однако этот процесс займет время, и потребителям придется быть готовыми к изменениям в ценах. Таким мнением в беседе с «Известиями» 25 марта поделился генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«За последний год стоимость кофе на биржах выросла в разы. Например, арабика подорожала с 150–170 до 380 центов за фунт, а месяц назад достигала 420. Робуста, которая стоила около $2000, теперь торгуется по $5500. При этом оба сорта одновременно так дорого в истории наблюдений за кофейным рынком никогда не стоили», — отметил специалист.

Эксперт пояснил, что главный фактор роста — резкое увеличение потребления кофе в Юго-Восточной Азии, сформировавшееся в последнее десятилетие.

«Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам и Индонезия экономически растут, и кофе там становится частью современного образа жизни. Мировое производство не успевает за спросом, поэтому любые климатические проблемы в Бразилии или Вьетнаме (суммарно обеспечивающих 60% мирового рынка) теперь значительно сильнее влияют на цены», — сказал он.

По мнению специалиста, ситуация с себестоимостью производства готовой кофейной продукции может стабилизироваться к осени.

«Спрос уже начал охлаждаться, но на сколько это понизит цену на бирже, пока сказать сложно. Эксперты ожидают, что к сентябрю ситуация будет уже спокойнее. То есть мировой спрос немного упадет, и это приведет к снижению цены на бирже. Соответственно, это снизит и цены для поставщиков, производителей, переработчиков кофе», — подытожил Чантурия.

Ранее, 11 января, Чантурия рассказал «Известиям», что цены на кофе у большинства фирм продолжают увеличиваться вследствие роста себестоимости переработанных товаров, что обусловлено удорожанием сырья, увеличением затрат на ведение бизнеса, ростом тарифов и изменениями курсов доллара. По его словам, ранее не фиксировалось одновременного роста цен на арабику и робусту, что приводит к трудным условиям и порождает беспокойство как среди представителей кофейной индустрии, так и среди любителей кофе.