В Аргентине анонсировали рассекречивание данных о бежавших в страну нацистах

Правительство президента Аргентины Хавьера Милея рассекретит архивы, связанные с нацистами из Третьего рейха, которые бежали в южноамериканскую страну после поражения во Второй мировой войне. Об этом 24 марта заявил глава аргентинского кабинета министров Гильермо Франкос.

По его словам, это решение связано с просьбой от американского сенатора-республиканца Стива Дейнса, с которой тот обратился к Милею во время личной встречи.

«Несколько дней назад президент Милей принял сенатора Стива Дейнса, который давно борется за то, чтобы стала известна вся информация о том времени, когда нацисты пришли, чтобы укрыться в Аргентине», — цитирует Франкоса портал infobae.

Глава кабмина уточнил, что президент Аргентины уже издал указ о начале процедуры рассекречивания архивов. По словам чиновника, самые важные данные о бежавших нацистах, вероятно, хранятся в министерстве обороны южноамериканской республики.

Ранее, в январе, рассекреченные архивные документы позволили газете The Wall Street Journal уличить швейцарский банк Credit Suisse в сокрытии тесных связей с нацистами в годы Второй мировой войны. Указывается, что финансовая организация скрывала свою роль в преступлениях Третьего рейха, не всегда делясь тем, что ей известно.