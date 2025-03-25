В России произошло 211 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 211 ДТП, в которых погибли 27 и получили ранения 287 человек. 22 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 25 марта сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 15 ДТП, в которых погибли семь человек, еще 55 участникам дорожного движения, в том числе одному ребенку, потребовалась медицинская помощь. Причиной девяти происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

Так, в Республике Крым на 1-м км автодороги «Подъезд к Международному аэропорту Симферополя им. И.К. Айвазовского» 56-летний водитель автобуса с 41 пассажиром совершил наезд на стоящий у правого края проезжей части грузовик с прицепом. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса погибли, пять получили травмы и были госпитализированы, еще 30 после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. Со слов водителя автобуса, во время движения его внезапно ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее транспортное средство и совершил на него наезд.

В результате 62 ДТП, 31 из которых произошли на пешеходных переходах и столько же вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 59 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 21 ребенок-пешеход, 13 из которых получили травмы на пешеходных переходах. В понедельник зарегистрировано 36 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 36 юных участников дорожного движения, в том числе 10 детей-пассажиров. Погибли двое детей, которые перевозились в качестве пассажиров легковых автомобилей.

Так, в Алтайском крае на 11-м км региональной автодороги Павловск – Камень-на-Оби водитель кроссовера во время движения совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В ДТП погибла пятилетняя девочка-пассажир, которая находилась на заднем сиденье автомашины в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности. Еще один пассажир легковушки получил телесные повреждения и направлен на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

В некоторых регионах страны продолжаются временные ограничения и перекрытия движения в связи с паводковой ситуацией или неблагоприятной погодой. Так, в Республике Северная Осетия — Алания из-за ухудшения погодных условий на сопредельной территории со вчерашнего вечера временно ограничено движение грузовиков на федеральной автодороге А-161 Владикавказ – Нижний Ларс – граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из РФ.

В Республике Башкортостан уже несколько дней в связи с подтоплением проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение на шести автодорогах регионального значения. В Алтайском крае и Курганской области по той же причине со вчерашнего дня прекращено движение по одной региональной автодороге в каждом из регионов. В Самарской области две автодороги регионального значения также перекрыты с 24 марта из-за подтопления проезжей части.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних регионах следить за паводковой ситуацией, прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза стоит на время воздержаться от использования личного автотранспорта.

В условиях ограниченной видимости и нестабильной погоды межсезонья, особенно ранним утром, в вечернее или ночное время, не нужно превышать разрешенный скоростной режим движения, следует избегать рискованной манеры езды. Перед выездом важно проверять техническое состояние транспортного средства, работу световых приборов, «дворников», тормозной системы, наличие шин по сезону и фактической погоде, а также уровень топлива.

«Госавтоинспекция призывает водителей в условиях смены сезонов снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также отказаться от частых перестроений, избегать резких маневров и обгонов, строго соблюдать требования правил дорожного движения, связанные с началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой. От соблюдений всех этих элементарных мер автотранспортной безопасности и уровня личной водительской дисциплины зависят не только ваши жизнь и здоровье, но также жизни и здоровье ваших пассажиров и других участников дорожного движения», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Накануне сообщалось, что с 1 сентября в Киргизии вводится процедура проверки знаний правил дорожного движения (ПДД) у водителей, нарушивших правила, прямо на месте остановки. Если нарушитель не сможет ответить на вопросы, связанные с ПДД, его водительское удостоверение будет временно изъято.