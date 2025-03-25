В России сократился импорт автомобильных шин из Китая

Импорт автомобильных шин из Китая в Россию по итогам января-февраля 2025 года сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $85,7 млн. Об этом 25 марта сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные таможни КНР. При этом в первые два месяца 2024-го импорт вырос на 35%, до $93,7 млн.

По словам экспертов, вероятной причиной снижения импорта является перенасыщение рынка шин, возникшее в том числе на фоне активизации работы российских заводов, а также сложности в логистике и транспортировке товаров из Китая, которые приводят к задержкам и увеличению затрат для импортеров. В холдинге «Кордиант» рассказали, что тенденция к сокращению началась в конце прошлого года на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

Опрошенные изданием участники рынка заявили, что в прошлом году нарастили производственные мощности в России и вывели на рынок новую продукцию. В 2025 году «Кордиант» намерен вывести калужский шинный завод Gislaved на полную загрузку (около 3 млн шин), а ульяновскую площадку загрузить на 50%, до 1,2 млн штук. До конца 2026 года предприятия холдинга, включая также площадки в Омске и Ярославле) должны выйти на полную мощность — 15 млн шин в год.

Кроме того, в Pirelli планируют обновить модельный ряд и размерную линейку в ключевом для компании премиальном сегменте. В Ikon Tyres заявили, что развивают свои продажи в том числе за счет выпуска новых типоразмеров.

Ранее, 19 марта, гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин рассказал, что по итогам прошлого года продажи новых легковых шин выросли на 23% по сравнению с 2023-м, а продукция китайских брендов заняла 70% рынка.