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Глава РОАД спрогнозировал уход ряда китайских автобрендов из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2025 году российский рынок могут покинуть десятки автомобильных брендов. Такое мнение высказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин 25 марта.

«Десятки других китайских марок не производятся у нас, а ввозятся из КНР. И спрос на них в РФ невысокий. Если компания не может содержать сеть сервисных центров в России и быстро по гарантии обеспечить клиента запчастями и сделать ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что таких китайских брендов у нас станет еще меньше», — приводит слова Подщеколдина URA.RU.

За последние годы в Россию пришли около 60 автокомпаний, и спросом из них пользуются только четыре — Changan, Chery, Geely и Haval, заявил глава РОАД. Они пришли с серьезными намерениями, построили в РФ сборочные линии и сервисные центры, обеспечили поставки запчастей. Это дорогостоящие проекты, которые себя окупают. Сборка есть в Калининграде, Калуге, Липецке, Тульской и Московской областях, отметил он.

Подщеколдин подчеркнул, что в России необходимо законодательное регулирование прихода и ухода автокомпаний. На авторынках развитых стран за приход или уход требуется заплатить, и производитель несет ответственность перед покупателем.

Сейчас в России можно приобрести автомобили более 100 брендов на новом и вторичном рынках. Из них примерно 60% — китайские, около 30% — российские и 5–6% — официально ушедшие из России, которые продолжают ввозить в страну. Эта пропорция сохранится и в 2025 году, спрогнозировал глава ассоциации.

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Ранее в этот день коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин рассказал «Известиям», что если иностранные автомобильные бренды, ранее работавшие на территории России, вернутся на рынок страны, то ожидать снижения цен на машины не стоит. При импорте стоимость автомобилей будет значительно выше, чем два-три года назад.

13 марта автодилеры объяснили, что слухи о возможном возвращении ушедших автомобильных брендов дезориентируют покупателей и вызывают ложные надежды через ностальгию о возврате «как было раньше». Предпосылок к возвращению в 2025 году ушедших автобрендов нет. Никто из больших игроков не вернется, пока не снимут большинство санкций на автобизнес, уверены они.

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