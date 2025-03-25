Минздрав сообщил о состоянии пострадавшей в результате взрыва газа в доме в Махачкале
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- Минздрав сообщил о состоянии пострадавшей в результате взрыва газа в доме в Махачкале
Женщина, пострадавшая в результате взрыва газа в доме в Махачкале, находится в тяжелом состоянии. Об этом 25 марта сообщил минздрав региона.
По информации ведомства, другого пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского.
«Врачи делают всё возможное для спасения раненых», — указано в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что лечение пострадавших находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
Как сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, владелица квартиры в Махачкале, где произошел взрыв, почувствовала запах газа и включила свет, что и привело к инциденту.
Согласно предварительной информации, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
Взрыв в многоэтажном доме произошел ранее в этот день. В пресс-службе мэрии города отметили, что, предварительно, дом еще не был готов к эксплуатации и жильцов там находиться не должно. Прокуратура Республики Дагестан начала проверку.