Reuters узнал о положительной оценке Белого дома переговоров в Эр-Рияде
Администрация президента США Дональда Трампа положительно оценивает переговоры с представителями России и Украины в Эр-Рияде. Об этом 24 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, приближенные к переговорам.
«Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — приводит агентство слова собеседника.
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с американской стороной 23 марта. На следующий день прошли 12-часовые переговоры между представителями России и США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 марта сообщил, что во время переговоров в Эр-Рияде стороны обговорят возможность прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновления торговых перевозок.