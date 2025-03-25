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Минфин и Минздрав рассмотрят введение акциза на чипсы и их запрет

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Фото: Global Look Press/ Christoph Soeder
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Минфин и Минздрав рассмотрят предложение о введении акциза на чипсы, а также их запрет для продажи несовершеннолетним. О таком поручении министерствам говорится в ответе аппарата правительства РФ главе Общественной потребительской инициативы Олегу Павлову. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Просьба о результатах рассмотрения по существу поставленных вопросов проинформировать заявителя», — дается поручение министерствам в кабмине.

По словам общественника, данная мера положительно скажется на здоровье молодежи.

«Надеюсь, что наше предложение найдет поддержу в Минфине и Минздраве. Это логичная и важная мера, которая прежде всего положительно скажется на здоровье нашего общества, особенно молодежи. Поэтому надеемся, что решение будет положительным», — пояснил он.

Ранее «Известия» сообщили об обращении Олега Павлова к главе кабмина Михаилу Мишустину. В нем он просит сделать чипсы подакцизным товаром, одновременно запретив их продажу несовершеннолетним. В документе он сообщает, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы.

По оценке организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, от которой в мире ежегодно происходит до 500 тыс. преждевременных смертей. А в 2023 году, отмечает Олег Павлов, ВОЗ поставила чипсы на первое место в перечне самых вредных продуктов.

В документе он напоминает о том, что правительство РФ уже предприняло меры по борьбе с «вредной» едой. Так, с 2023 года акцизом стали облагаться сахаросодержащие напитки. А с октября того же года повысилась ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда — с 10 до 20%.

Хрустный мотив: в России предлагают ввести акциз на чипсы
Общественники мотивируют эту меру заботой о здоровье населения

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева 21 марта рассказала о причинах тяги к чипсам. По словам специалиста, употребление чипсов является психологической привычкой. При этом в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание.

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