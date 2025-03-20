Хрустный мотив: в России предлагают ввести акциз на чипсы

В России могут ввести акциз на чипсы (20% от стоимости) и запретить их продажу несовершеннолетним. С такой инициативой в кабмин обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов , тема будет поднята на ближайшем заседании совета. Чипсы, согласно исследованию ВОЗ, считаются одним из самых вредных для здоровья продуктов. С 2023 года правительство уже ввело акциз на сахаросодержащие напитки, с октября того же года повысилась ставка НДС на гамбургеры, сэндвичи и чизбургеры — с 10% до 20%. В Госдуме высказали мнение, что запрет продажи чипсов несовершеннолетним не будет эффективным. Идея введения акцизов на них также уже рассматривалась в парламенте в 2016 году, но была отвергнута.

Почему чипсы угрожают здоровью россиян

Чипсы предлагают сделать подакцизным товаром, одновременно запретив его продажу несовершеннолетним. С такой инициативой на имя председателя правительства Михаила Мишустина обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Размер акциза может быть определен в 20% от стоимости товара, пояснил он «Известиям».

В документе (имеется у «Известий») он сообщает, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы. По оценке организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, от которой в мире ежегодно происходит до 500 тыс. преждевременных смертей. А в 2023 году, отмечает Олег Павлов, ВОЗ поставил чипсы на первое место в перечне самых вредных продуктов.

В различных странах мира уже существует практика введения акцизов на продукты с высоким содержанием соли и жиров. Например, Венгрия с 2011 года установила наценку на них в 4%, Мексика с 2013 года — 8%, Колумбия в 2023 году — 10% (в 2025 году он вырастет до 20%).

Предлагаемое решение ввести налог на популярные у населения продукты обусловлено тем, что они представляют вред и опасность здоровью граждан, подчеркивает в документе Олег Павлов.

Кроме того, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре напомнил о мерах, которые правительство РФ уже предприняло по борьбе с «вредной» едой. Так, с 2023 года акцизом стали облагаться сахаросодержащие напитки. А с октября того же года повысилась ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда — с 10% до 20%.

Аналогичный подход должен применяться и в отношении такого вредного продукта, как чипсы, считает он. Одновременно с этим необходимо ввести обязательную сертификацию этого товара для постоянного контроля содержания в нем трансжиров и доведения этой информации до потребителей, добавляет Павлов.

Также необходимо ввести ограничения по рекламе и продвижению чипсов в целях защиты потребителей от агрессивного маркетинга (аналогично установленным для алкогольной и никотинсодержащей продукции), предлагает общественник.

В России высокая доля заболеваемости из-за неправильного питания, отметил Олег Павлов. По официальным данным Росстата, доля людей с избыточным весом в стране в 2024 году достигла 62,5%.

По словам общественника, высокая ставка акциза на чипсы скажется на уровне потребления и одновременно позволит получить дополнительные средства для реализации социальных программ. Тема введения акциза и другие ограничения будут рассмотрены на ближайшем заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре, добавил он.

«Известия» направили запросы в правительство, Минздрав и Минфин с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложений, изложенных в документе.

Какие меры нужны для предотвращения заболеваний из-за трансжиров

Мера по запрету продаж чипсов несовершеннолетним не будет эффективной , заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

— Проще всего всё запретить. Но не надо забывать, что продукты питания, которые мы приобретаем, сделаны по утвержденным нормам безопасности. Поэтому правильнее, на мой взгляд, говорить не о запрете, а изменении модели поведения родителей и детей, которые должны осознавать ценность здорового образа жизни. То есть чтобы у взрослых было понимание, что такие товары нельзя есть каждый день. У меня самого трое детей, мы покупаем им чипсы раз в два месяца, — пояснил парламентарий.

По его словам, на наших полках достаточно много вредных продуктов, например, те же копчености, которые, если руководствоваться предложенным принципом, тоже нужно запрещать и ограничивать рекламу.

— Но не думаю, что запрет отразится на поведении людей и не вызовет еще больший интерес к этой продукции. А вот если появится информация, как употребление того или иного продукта влияет на здоровье или будет больше уделяться внимание здоровому образу жизни, то это будет более эффективной мерой, — убежден депутат.

Большая часть чипсов не является продуктом, сделанным из картофеля, сообщила «Известиям» диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

— По сути, это что-то наподобие картофельного продукта, который изготовлен из смесей различных ингредиентов, ароматических добавок, ароматизаторов и т.д. Часть этих веществ может быть потенциально опасной для здоровья и вызывать у людей, предрасположенных к неким заболеваниям, их обострения, — пояснила эксперт.

По ее словам, в чипсах очень много соли и глюконата натрия, которые также очень вредны.

— Особенно чипсы, лишь отдаленно напоминающие картофель, нежелательны для людей с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желудочно-кишечного тракта, диабета и гипертонии. Многие вещества, которые входят в их состав, нежелательны для детей и могут вызвать у них аллергическую реакцию, — пояснила эксперт.

С другой стороны, если этот продукт сделан из настоящего картофеля и в нем минимальное количество соли, то он вполне приемлем для употребления , хотя тоже в небольших количествах.

Введение акциза на чипсы парламентарии обсуждали еще с 2016 года. Тогда в Госдуму был внесен законопроект депутатом от фракции «Справедливая Россия» Олегом Михеевым, который предлагал введение акциза на чипсы на уровне 12–13 рублей за 100 г продукта. Однако правительство не поддержало законопроект, так как посчитало, что здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса.