Диетолог объяснила причину тяги к чипсам
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева объяснила, чем обусловлена тяга к чипсам.
В беседе с «Радио 1» в пятницу, 21 марта, специалист рассказала, что чипсы — это быстрые углеводы, которые дают организму быструю энергию, но ее надолго не хватает.
«Мозгу это не нужно. Также в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание и постоянную тягу. К тому же это очень быстро», — пояснила специалист.
По ее словам, употребление чипсов является психологической привычкой, как, например, поедание попкорна за просмотром кино. В чипсах главный ингредиент— масло, на котором их жарят, а это трансжиры. Из-за употребления таких продуктов возникает риск повышения плохого холестерина. Это уже приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза.
21 марта д.м.н. Елена Павловская заявила, что дети, особенно младшего возраста, начинают воспринимают чипсы как норму питания, если родители включают этот продукт в семейный рацион. А это закладывает основу для неправильного пищевого поведения в будущем и повышает риски ожирения и хронических заболеваний во взрослом возрасте, отмечает сайт kp.ru.
20 марта глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил запретить продажу чипсов детям. В беседе с «Известиями» он пояснил, что в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала минимизировать потребление продуктов, богатых трансжирами. Из-за них может развиться ишемическая болезнь сердца. В 2023 году ВОЗ поставила чипсы на первое место в списке самой вредной еды, отмечает 360.ru.