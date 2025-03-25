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Малообеспеченным россиянам хотят давать субсидии на лекарства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Малообеспеченным россиянам хотят давать субсидии на лекарства. Как выяснили «Известия», такой законопроект 25 марта будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

«Законопроектом устанавливается, что субсидии на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (далее — субсидии) предоставляются гражданину в случае, если его расходы на оплату лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, за исключением случаев, если среднедушевой доход семьи гражданина или его совокупный доход от трудовой, предпринимательской и иной деятельности превышает втрое величину прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий».

Также законопроект устанавливает повышенные гарантии для граждан, чей доход не превышает прожиточный минимум. В частности, для таких гражданин максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению его дохода к прожиточному минимуму, что обеспечивает справедливое, соразмерное уменьшение максимальной доли расходов для наименее обеспеченных граждан.

«Чтобы не обременять региональные бюджеты дополнительными расходами, мы предлагаем финансировать эту программу за счет федерального бюджета. Это крайне важно, потому что во многих регионах и так денег катастрофически не хватает, и дополнительную финансовую нагрузку они не потянут», — пояснил «Известиям» Сергей Миронов.

При этом депутат отметил, что сегодня за чертой бедности находится более 12 млн российских граждан, а цены постоянно растут.

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Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов 18 марта в разговоре с «Известиями» отметил, что организм человека обладает сложной системой защиты, которая активируется при контакте с патогенными организмами. По его словам, иммунитет имеет три линии защиты при столкновении с вирусами и инфекциями. Семирядов отметил, что на иммунитет сильно влияют дефициты витаминов D и C, а также таких микроэлементов, как цинк и железо. Врач посоветовал регулярно контролировать их уровень.

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