Врач рассказал о работе иммунитета при борьбе с патогенами

Организм человека обладает сложной системой защиты, которая активируется при контакте с патогенными организмами. О ее работе и способах укрепления «Известиям» 18 марта рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

По его словам, иммунитет имеет три линии защиты при столкновении с вирусами и инфекциями. Первая из них — барьерная ткань. Это кожа и слизистые оболочки. Проходя через нос, вдыхаемый воздух контактирует со слизистой оболочкой. Носовая слизь обладает антисептическими свойствами. Оседающие на всем пути частички, в том числе вирусы и бактерии, вместе со слизью удаляются благодаря действию ресничек, устилающих поверхность бронхов и бронхиол.

Цели вируса — преодолеть все защитные барьеры, проникнуть в клетку и подменить ее геном, подчеркнул врач. Некоторые микроорганизмы всё-таки добираются до нее и заражают. Тогда активизируется вторая линия защиты — сигнальная система. Специальные молекулы цитокины «включают» клетки врожденной иммунной системы для борьбы с патогеном, объяснил специалист.

«Если врожденный иммунитет не справляется, в дело вступает приобретенный иммунитет. Умные клетки лимфоциты — самообучаемая система, которая наводится на уничтожение вируса», — рассказал Семирядов.

По его словам, через четыре-семь дней после начала болезни обычно уменьшается воспалительная реакция, падает температура, уходят симптомы, организм восстанавливает поврежденные ткани. Человек чувствует, что выздоравливает.

«Самые доступные способы активации иммунитета — физические нагрузки, закаливание и поддержание нормального уровня витаминов. У сидящего на месте человека в минуту циркулирует от 3,5 до 5,5 л крови. При нагрузке этот показатель возрастает в 3–5 раз. Кроме того, иммунные клетки (нативные киллеры и T-нативные клетки) быстрее разносятся по организму. Интерфероны быстрее доходят до других клеток, увеличивается сосредоточение иммунных клеток в дыхательных органах», — отметил эксперт.

Семирядов добавил, что на иммунитет сильно влияют дефициты витаминов D и C, а также таких микроэлементов, как цинк и железо. Врач посоветовал регулярно контролировать их уровень.

При этом он подчеркнул, что важно избегать передозировок. Так, осторожно стоит принимать цинк при почечной недостаточности и наличии хронических заболеваний, а также сочетать их с некоторыми лекарствами. Повышенные дозы витамина D противопоказаны при гиперкальциемии и гипервитаминозе, а также требуют контроля у людей с хроническими заболеваниями почек или паращитовидных желез.

17 марта врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям» об опасности просроченных и поддельных лекарств. По ее словам, опасно принимать просроченные препараты, которые регулируют работу сердца, нервной системы. Также в некоторых лекарствах (особенно это касается жидких форм — сиропов, капель, суспензий) со временем могут размножаться бактерии, добавила она. По ее словам, ситуация с поддельными препаратами обстоит серьезнее: они могут действовать на организм непредсказуемо.