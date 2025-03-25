В ХАМАС сообщили о контактах с посредниками по прекращению огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками возможность заключения нового соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом «Известиям» рассказал источник в движении.
«Мы демонстрируем высокий уровень гибкости в подходе к переговорам. Продолжаем общаться с посредниками и позитивно реагируем на их инициативы», — отметил он.
Ранее, 18 марта, Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате авиаударов ЦАХАЛ пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310.
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Затишье или буря: ХАМАС обсуждает с посредниками прекращение огня в Газе