WSJ сообщила о возможном введении США пошлин на товары из России
Новые зеркальные пошлины на импорт США могут распространить на Россию. Об этом 24 марта сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
В издании отметили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует 2 апреля повысить пошлины для стран G20, в отношениях с которыми наблюдается торговый дисбаланс. При этом в число таких государств входят Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Вьетнам, Россия и другие страны.
Однако в газете уточнили, что окончательные решения могут и вовсе быть достаточно гибкими.
Газета Politico 20 марта сообщила, что члены Евросоюза не пришли к единому мнению относительно ответных мер на тарифы, введенные Трампом. Отмечалось, что Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия выступили против дальнейшей эскалации торговых конфликтов.