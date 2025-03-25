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WSJ сообщила о возможном введении США пошлин на товары из России

WSJ: США могут ввести пошлины на товары из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин
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Новые зеркальные пошлины на импорт США могут распространить на Россию. Об этом 24 марта сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В издании отметили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует 2 апреля повысить пошлины для стран G20, в отношениях с которыми наблюдается торговый дисбаланс. При этом в число таких государств входят Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Вьетнам, Россия и другие страны.

Однако в газете уточнили, что окончательные решения могут и вовсе быть достаточно гибкими.

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Газета Politico 20 марта сообщила, что члены Евросоюза не пришли к единому мнению относительно ответных мер на тарифы, введенные Трампом. Отмечалось, что Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия выступили против дальнейшей эскалации торговых конфликтов.

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