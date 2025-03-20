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СМИ сообщили о разногласиях в ЕС по вопросу ответных мер на пошлины США

Politico: члены ЕС разошлись во мнениях по ответным мерам на пошлины США
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Члены Евросоюза (ЕС) не пришли к единому мнению относительно ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом 20 марта сообщила газета Politico.

Отмечается, что Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия выступили против дальнейшей эскалации торговых конфликтов.

«Первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится еще до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин, запланированный на середину апреля в ответ на новые пошлины Трампа на сталь и алюминий», — указано в публикации.

Согласно данным издания, Франция активно защищает свои интересы, что приводит к более частым ответным мерам.

Трамп вводит пошлины против Канады, Мексики и Китая. Что пишут СМИ

26 февраля Трамп анонсировал введение пошлин США в 25% не только на автомобили из ЕС, но и на «всё остальное». Американский лидер добавил, что Евросоюз был создан для того, чтобы «обмануть» Соединенные Штаты, что они и осуществили.

10 февраля Трамп заявлял, что будут введены пошлины в размере 25% на ввозимые в США сталь и алюминий. Такие пошлины были введены на продукты тех стран, которые ранее ввели ответные ограничения для американской продукции.

До этого, 1 февраля, Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением американский лидер стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

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