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Бюджет получил почти 300 млрд неучтенных в прогнозе доходов в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Российская казна получила в прошлом году 283,5 млрд неучтенных в прогнозе доходов, говорится в докладе Счетной палаты, с которым ознакомились «Известия».

Казенный расчет: Росимущество в 2024 году обеспечило поступления в бюджет свыше 473 млрд рублей

По данным аудиторов, 99% от указанной суммы приходится на безвозмездные поступления и на конфискацию имущества из-за коррупционных преступлений. В первом случае речь идет о добровольных платежах в казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Их также обязаны делать уходящие из России иностранные компании. В 2024-м в бюджет поступило почти 162 млрд рублей таких платежей.

Часть иностранных брендов, которые прекратили работу в РФ еще в 2022–2023 годах, завершили продажу своих российских активов лишь в 2024-м. Среди них, например, пивоваренная компания Carlsberg, продовольственная компания Danone, производитель товаров повседневного спроса Unilever. На их долю пришлось около четверти всех доходов от уходящих предприятий в прошлом году — примерно 70 млрд рублей, отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.

Кроме того, вторая крупная статья — средства от конфискации имущества из-за коррупционных правонарушений, на нее пришлось 114,5 млрд.

Деньги от «конфиската» достаточно волатильны — они не могут быть постоянным источником дохода, и их нельзя спрогнозировать для балансировки бюджета Соцфонда, заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Для таких целей нужны поступления, которые можно рассчитать, уточнили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вне планового порядка: бюджет получил почти 300 млрд неучтенных в прогнозе доходов

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