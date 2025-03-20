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Казенный расчет: Росимущество в 2024 году обеспечило поступления в бюджет свыше 473 млрд рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Росимущество обеспечило по итогам 2024 года поступления в федеральный бюджет России свыше 473 млрд рублей при плане 405 млрд рублей. Из них 307 млрд рублей приходится на дивиденды государственных компаний. Об этом на расширенном заседании коллегии Росимущества сообщил руководитель ведомства Вадим Яковенко. Сколько средств планируется получить в этом году и на какие цели будут направлены деньги, разбирались «Известия».

Продолжение работы

В пресс-службе Минфина «Известиям» напомнили, что ключевая из задач министерства на 2025 год — сохранение динамики поступлений в бюджет от продажи и использования федерального имущества.

В частности, в этом году должно быть обеспечено поступление в бюджет более 400 млрд рублей дивидендов. Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации федерального имущества в размере не менее 100 млрд рублей.

минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Планирование поступлений средств от приватизации в бюджет — процесс сложный, заявил «Известиям» директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

— Многие действия, связанные с приватизацией, возникли на волне ухода иностранных компаний из нашей страны. И поэтому даже в первом полугодии 2024 года сумма средств была относительно небольшой. Самой крупной сделкой того периода была приватизация Росспиртпрома. Сделки второго полугодия уже превышали сотню миллиардов рублей, — пояснил он.

бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Аналогичные ожидания, по его словам, и от текущего года, но это не значит, что данные будут ровно такими же, они могут быть и недовыполненными.

— В этом я не вижу каких-то значительных рисков для бюджета в отличие от падения поступлений по налоговым доходам, — сказал эксперт. — Согласно принципу совокупного покрытия расходов, который применяется в нашей бюджетной системе, данные средства фактически интегрируются в общий бюджет и могут быть направлены на различные расходы, закрепленные в нем. В этом смысле отсутствует прямая связь между конкретным источником формирования средств и определенными направлениями их расходования.

деньги
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Однако некоторые эксперты не ожидают увеличения дивидендных выплат от компаний с госучастием в 2025 году, а следовательно, и роста поступлений в бюджет в текущем году.

— Высокая ключевая ставка, макроэкономическая нестабильность, риски ослабления рубля, а также необходимость инвестиций будут продолжать оказывать давление на финансовые профили крупных госкомпаний, что, соответственно, скажется на снижении способности компаний выплачивать дивиденды, — заявила «Известиям» старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Элина Кулиева. — Многие компании вынуждены наращивать инвестиции, что будет сдерживать дивидендные выплаты.

Изменение форматов

Одной из важнейших статей дохода в государственный бюджет является приватизация государственного имущества, рассказала «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Задача ее пополнения регулярно выполнялась. Но в предыдущем году она была дополнена существенными мерами эффективного управления государственной собственностью, что позволило Росимуществу отчитаться о значительном превышении плана по получению дохода от использования государственного имущества и поступлениям в бюджет.

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— Этому способствовало построение работы ведомства по обеспечению вовлечения в хозяйственный оборот имущества, которое неэффективно использовалось госорганами, учреждениями и предприятиями. Это происходило в том числе за счет построения эффективного корпоративного управления в этих организациях, формирования действенной системы контроля за их инвестиционной и закупочной политиками. Была упрощена передача госимущества в аренду. Все сделки по продаже государственного и муниципального имущества были переведены в ГИС «Торги», — пояснила Наталья Казанцева.

казна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Большую долю в поступивших доходах составили доходы от дивидендов госкомпаний, что показывает более эффективную работу с государственными ценными бумагами, в том числе акциями, принадлежащими лицам из недружественных стран и переданными в управление российским компаниям, считает эксперт. Реализация арестованного и иного изъятого имущества, включая вещественные доказательства и задержанные таможенными органами товары, также добавила в доход государства немалую долю.

— Министерству финансов и Росимуществу и в текущем году стоит продолжить работу в том же направлении, что позволит значительно увеличить доходы в бюджет, расходы которого постоянно растут, в том числе на выполнение государственных программ, национальных проектов, обеспечение социальной направленности бюджета и обеспечение национальной безопасности страны, — уверена Наталья Казанцева.

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Основные траты

В 2024 году Росимущество перечислило в федеральный бюджет свыше 473 млрд рублей при плане 405 млрд рублей. Из этой суммы 307 млрд рублей составили дивиденды государственных компаний, преимущественно из нефтегазового сектора. Доходы от приватизации имущества казны и корпоративных активов достигли 132 млрд рублей, что значительно превысило запланированные 6 млрд рублей, отметил в беседе с «Известиями» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

— Средства, поступающие в федеральный бюджет от деятельности Росимущества, направляются на финансирование государственных программ и обязательств. Основные приоритеты — социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, развитие инфраструктуры и поддержка ключевых отраслей экономики, — подчеркнул он.

деньги
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Эти направления определены в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025–2027 годы. Доходы от приватизации и управления государственным имуществом, по мнению эксперта, играют важную роль в обеспечении финансовой устойчивости страны и реализации стратегических задач.

Однако, за редким исключением, в России применяется принцип единства кассы, отметил в беседе с «Известиями» старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Поэтому проследить судьбу именно этих доходов невозможно, они оплачивают расходы в целом.

Минэк перенаправил запрос «Известий» в Минфин. Ответы от Росимущества, «Дом.РФ» и Минстроя на момент публикации получены не были.

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