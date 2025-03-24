Минобороны сообщило об атаках ВСУ на газовую инфраструктуру в России

Силы противовоздушно обороны (ПВО) 23 марта отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом 24 марта сообщило Министерство обороны России.

«Вечером 23 марта <…> с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех <…> БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, сообщается, что около 02:00 24 марта украинский дрон попытался атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Вражеский беспилотник был перехвачен силами ПВО в 7 км от объекта.

В ведомстве отметили, что атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру России продолжаются вопреки всем заявлениям украинской стороны о соблюдении режима частичного прекращения огня.

«Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима», — резюмировали в Минобороны.

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