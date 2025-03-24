Захарова призвала не ждать прорывов от переговоров России и США в Эр-Рияде

От переговоров между Россией и США в Эр-Рияде нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений. Об этом 24 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на встрече со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям», — приводит ее слова ТАСС.

Как указала официальный представитель МИД РФ, при этом необходимо помнить определенные РФ цели и задачи СВО.

Также Захарова отметила, что переговоры проходят в закрытом формате, вступительных слов и протокольной съемки не было.



Ранее, 20 марта, Захарова подтвердила, что в составе российской делегации на переговорах с США не будет высокопоставленных лиц от Министерства иностранных дел. Позже, 23 марта, помощник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что на переговорах затронут вопросы, касающиеся верификации прекращения огня, миротворческого контингента и принадлежности территорий.