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Москвича обманом заставили обменять $330 тыс. на билеты «банка приколов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве задержали иностранного афериста, который забрал у жителя столицы $330 тыс., отдав взамен билеты «банка приколов» под видом 30 млн рублей. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба МВД России.

Указывается, что потерпевший — 36-летний москвич — обратился к мошеннику по объявлению о выгодном обмене валюты. Мужчина отдал незнакомцу в дорогой иномарке на Пресненской набережной $330 тыс., получив взамен, как ему казалось, 30 млн рублей. Однако после отъезда афериста потерпевший обнаружил, что ему дали не деньги, а билеты «банка приколов» — шуточную имитацию настоящей валюты.

«Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний иностранец, временно проживающий в столице. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — сообщается в Telegram-канале МВД.

В отношении фигуранта возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), он заключен под стражу.

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Они находят жертв в специальных чатах стран

Ранее, в октябре, внук жителя Москвы украл у дедушки 90 тыс. рублей, подменив их билетами «банка приколов». Указывается, что изначально о подмене денег попросила бабушка — таким образом она хотела скрыть собственные хищения из накоплений мужчины. Однако вместо оговоренных 5 тыс. рублей внук заменил все купюры в неприкосновенном запасе дедушки на фальшивые.

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