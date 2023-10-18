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В Москве внук украл 90 тыс. рублей у дедушки с помощью купюр из «банка приколов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жительница Москвы, пенсионерка 1947 года рождения, обратилась в полицию с заявлением на своего внука, заподозрив того в краже денег у собственного дедушки. Как рассказал источник «Известий» 18 октября, женщина обратилась к члену семьи, чтобы тот «прикрыл» ее заимствования из кошелька мужа, пока тот находится в больнице.

Бабушка попросила молодого мужчину приобрести 100 тыс. рублей в «банке приколов», чтобы заменить две купюры по 5 тыс. рублей в кошельке с накоплениями мужа, на ненастоящие. Таким образом, тот бы не сразу заметил их отсутствие при возвращении домой.

Однако внук перестарался и, приехав к женщине, заменил все купюры из неприкосновенного запаса на поддельные. Таким образом, бабушка не досчиталась в кошельке дедушки 90 тыс. рублей. Полиция начала проверку.

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Ранее, 25 мая, сообщалось, что полицейский из Москвы подменил билетами из «банка приколов» 226 тыс. рублей, которые нашла в столичном парке молодая девушка и честно принесла сдать в полицию, чтобы там нашли их владельца. Подмену совершил 35-летний капитан полиции по району Ростокино. Сотрудник дежурной части был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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