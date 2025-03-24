Обработка парков от клещей стартовала в Липецке

В Липецке началась обработка природных парков против клещей. Горожанам рекомендуют воздержаться от выгула собак.

Рано утром 24 марта обработка прошла в детском парке «Сказка», Быхановом саду и парке Металлургов. Специалисты в защитных костюмах распылили препарат против паразитов. В ближайшие дни пройдет обработка остальных парков, пишет GOROD48.

Используемый препарат для людей опасен только в момент распыления, поэтому обработки проводятся рано утром, до появления активного потока. Собакам контактировать с препаратом не следует, поэтому липчан просят не выгуливать питомцев в течение нескольких дней в обрабатываемых парках.

Первый случай укуса клеща в Липецкой области был зарегистрирован 10 марта. Спустя неделю было известно уже о 33 случаях.