США отменили вознаграждение за информацию о местонахождении министра Афганистана

США отменили вознаграждение в размере $10 млн за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост министра внутренних дел в правительстве Афганистана. Об этом 23 марта сообщил Ariana news со ссылкой на источники.

«Источники, близкие к исполняющему обязанности министра внутренних дел Хаккани, сообщили Ariana News, что правительство США отменило награды за нескольких должностных лиц Исламского Эмирата», — проинформировал телеканал.

Уточняется, что среди тех, кого больше нет в списке, — Сираджуддин Хаккани.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа 2021 года боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент Ашраф Гани покинул страну, решив таким образом «избежать бойни».