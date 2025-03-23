Российский штурмовик в одиночку подорвал минами два блиндажа ВСУ с пехотой

Военнослужащий 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Препод в ходе выполнения боевой задачи подорвал два блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых в тот момент находился личный состав противника. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Отработав по позициям противника артиллерией и FPV-дронами, гвардейцы-мотострелки нанесли им огневое поражение, загнав их в укрытие. Для полного уничтожения пехоты ВСУ в блиндажах было принято решение подорвать их противотанковыми минами ТМ-62. Выполнить опасную задачу вызвался стрелок штурмовой группы с позывным Препод», — заявили в ведомстве.

Боец вышел на задание рано утром. С собой, помимо двух мин, он взял антитепловизионную накидку и средства бронезащиты. Незаметно подкравшись к первом блиндажу, военнослужащий закинул туда противотанковую мину, после чего стремительно отбежал на безопасное расстояние.

«Подождав определенное время, штурмовик подкрался к другому блиндажу с украинской пехотой и аналогичным способом уничтожил точно такой же блиндаж с противником. После выполнения поставленной задачи военнослужащий вернулся на передовые позиции своего подразделения», — рассказали в Минобороны.

Благодаря решительным действиям и смелости бойца штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку.

Ранее, 22 марта, в Минобороны сообщали, что старший лейтенант Сергей Третьяков, командуя расчетом минометного орудия, оказывал поддержку российским мотострелковым подразделениям. В ходе боя расчет Третьякова сумел ликвидировать вражеский опорный пункт, в котором находился личный состав противника.