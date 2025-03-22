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Cтарший лейтенант Третьяков уничтожил опорный пункт противника в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Cтарший лейтенант Сергей Третьяков, командуя расчетом минометного орудия, получил боевую задачу оказать поддержку российским мотострелковым подразделениям во время активных наступательных действий. В Минобороны России в пятницу, 21 марта, рассказали о подвигах военнослужащих армии РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Третьяков профессионально руководил расчетом, вел прицельный огонь по заданным координатам, уничтожал артиллерию, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боя расчет Третьякова сумел ликвидировать вражеский опорный пункт, в котором находился личный состав противника.

В результате оборона ВСУ была прорвана, российские штурмовые группы закрепились на новой территории.

Также в Минобороны отметили мужественные и самоотверженные действия младшего лейтенанта Ризабека Сарсенова, который командовал подразделением мотострелков и удерживал оборону на линии боевого соприкосновения.

ВСУ предприняли попытку наступления. Перемещение противника было обнаружено, Сарсенов доложил командованию о новых координатах. Младший лейтенант руководил российскими бойцами, действуя на самых опасных участках местности.

Получив решительный отпор, противник решил вызвать поддержку артиллерии, и по российским позициям открылся артиллерийский огонь. Сарсенов продолжал руководить обороной, и в итоге ВСУ оказались вынуждены отступить.

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Ранее, 21 марта, в Минобороны сообщали, что старший лейтенант Арман Гусманов командовал экипажем танка в составе бронегруппы и участвовал в обороне во время атаки ВСУ.

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